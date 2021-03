Alagoas vai reabrir hospital de campanha no Jaraguá

Com a explosão de novos casos da Covid, o Governo de Alagoas vai reabrir o hospital de campanha Dr. Celso Tavares, que funcionava no Centro de Convenções, no bairro Jaraguá, em Maceió.

A informação foi confirmada pelo governador Renan Filho (MDB), na tarde dessa terça-feira (16), durante coletiva para anunciar o endurecimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus no estado, que passou para a fase vermelha na totalidade.

“Havia uma liminar porque há sempre disputa de empresas. O hospital de campanha de Alagoas é o mais barato do Brasil. A gente se vangloria disso e é muito importante neste momento. E nos próximos dias esperamos entregá-lo pronto para a sociedade. A PGE (Procuradoria Geral do Estado) fez um trabalho muito diligente no sentido de garantir o direito do Estado e do povo de oferecer tratamento às pessoas”, detalhou o governador.

A estrutura, que até então ofertava 150 leitos clínicos, contava com cerca de 400 médicos, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de laboratório e enfermagem se revezando nos cuidados clínicos, 24 horas por dia, aos pacientes internados.

O hospital de campanha do Jaraguá funcionou até o dia 28 de setembro de 2020, quando o governador anunciou o fechamento da estrutura, visto a queda no número de novos casos da Covid e diminuição da taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento da doença. “A gente vai deixar a estrutura em stand by, para com toda a segurança, prudência e responsabilidade necessárias, acompanhar os números da Covid-19 e se houver qualquer aumento da doença em Alagoas, estaremos preparados para retomar aquilo que foi interrompido”, disse Renan Filho à época.

Fonte: TNH1