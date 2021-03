Alagoas vai regredir para a fase amarela do distanciamento controlado

O estado de Alagoas vai regredir para a fase amarela do distanciamento social controlado, como medida para tentar diminuir o avanço do contágio pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho (MDB) em entrevista coletiva on-line nesta quinta-feira (4). A medida vale pelo período de 7 dias. O novo decreto vai ser publicado ainda nesta quinta.

O governo também suspendeu todo tipo de evento, seja privado ou público. Também fica proibido o funcionamento de boates neste período.

Bares e restaurantes só estão autorizados a funcionar até as 23h. Os shoppings funcionarão das 11h às 21h. Lojas de rua, das 10h às 19h. E lojas no centro de Maceió, das 9h às 17h.

O governador também anunciou que as cirurgias eletivas vão ficar suspensas por um período de 15 dias.

As aulas na rede privada vão continuar funcionando no modelo híbrido (parte da turma presencial e parte on-line).

Desde 28 de setembro de 2020, o estado estava na fase azul, considerada de risco moderado. As cinco fases da Matriz de Risco são classificadas nas cores vermelha, laranja, amarela, azul e verde (veja ao final do texto os setores incluídos em cada fase).

Para a transição de uma fase para a outra, são considerados três eixos estratégicos:

* Capacidade Hospitalar Instalada: Taxa de ocupação de leitos com respiradores; taxa de ocupação de leitos gerais; e oferta de leitos com respiradores por 100 mil habitantes.

* Evolução dos óbitos por semana epidemiológica: Óbitos por semana epidemiológica e taxa de letalidade.

* Taxa de crescimento da Covid-19: Número de casos ativos/número de casos recuperados.

As permissões para reabertura em cada fase

FASE VERMELHA – Fechamento total, com exceção de serviços essenciais

FASE LARANJA – Aplicação das medidas sanitárias gerais e aplicação das medidas específicas para cada setor autorizado:

* todos os setores autorizados na Fase Vermelha;

* lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 m² (quatrocentos metros quadrados);

* salões de beleza e barbearias;

* templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 30% (trinta por cento de sua capacidade).

FASE AMARELA – Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para reabertura:

* todos os setores autorizados nas Fases Vermelha e Laranja;

* lojas ou estabelecimentos de rua acima de 400 m² (quatrocentos metros quadrados);

* shoppings centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres;

* templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

* bares e restaurantes, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

* academias, clubes e centro de ginástica, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

* transporte intermunicipal e turístico, funcionando com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade.

FASE AZUL – Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para reabertura:

* todos os setores autorizados nas Fases Vermelha, Laranja e Amarela;

* bares e restaurantes, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade;

* templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade;

* transporte intermunicipal e turístico, funcionando com 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade.

FASE VERDE – Mantidas as medidas sanitárias gerais e novas permissões para reabertura:

* todos os setores autorizados nas Fases Vermelha, Laranja, Amarela e Azul de forma integral;

* aulas presenciais na rede pública e privada de ensino;

* serviço público do Poder Executivo Estadual de forma presencial;

* cinemas, teatro, museu e eventos sociais.

Fonte: G1/AL