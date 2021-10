Alagoas volta a registrar mais de 500 novos casos de Covid-19 em uma semana

Alagoas registrou 557 novos casos de Covid-19 na última semana. Um levantamento feito pelo g1 nesta segunda-feira (11), com base nos dados do Ministério da Saúde, mostra que, desde a semana de 12 a 18 de setembro, o estado não registrava mais de 500 casos de coronavírus por semana. Já as mortes estão em queda há 15 semanas consecutivas.

Em uma semana, o número de novos casos de Covid em Alagoas aumentou em 231, um crescimento de 41% na comparação com a semana anterior.

Já o número de novas mortes por semana foi o menor no ano, 18 óbitos. O estado registrou redução de nove óbitos em uma semana, de 27 para 18. Alagoas completou 15 semanas consecutivas com queda de mortes por Covid. O número de mortes está em queda desde a semana de 27 de junho a 3 de julho.

Confira os dados das últimas 4 semanas:

Semana Epidemiológica 40 (3/10 a 9/10) – 557 casos e 18 mortes

Semana Epidemiológica 39 (26/9 a 2/10) – 326 casos e 27 mortes

Semana Epidemiológica 38 (19/9 a 25/9) – 323 casos e 28 mortes

Semana Epidemiológica 37 (12/9 a 18/9) – 502 casos e 34 mortes

Na quinta-feira (7), não foi registrada nenhuma morte no estado de pessoa que foi infectada pelo coronavírus. Essa foi a primeira vez neste ano em que não houve registro de óbitos por Covid, mas no dia seguinte, foram registradas três novas mortes.

Semana Epidemiológica 40 (3/10 a 9/10) de 2021

Domingo (3/10) – 100 casos e 3 mortes

Segunda (4/10) – 88 casos e 3 mortes

Terça (5/10) – 114 casos e 3 mortes

Quarta (6/10) – 58 casos e 3 mortes

Quinta (7/10) – 50 casos e nenhuma morte

Sexta (8/10) – 48 casos e 3 mortes

Sábado (9/10) – 99 casos e 3 mortes

