Alagoas volta a ser destaque por práticas educacionais realizadas na pandemia

Neste período em que as escolas de todo o Brasil tiveram que repensar o fazer educacional em virtude do isolamento social, Alagoas tem se destacado nacionalmente com práticas inovadoras realizadas durante a pandemia e implementadas por meio do Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais (REAENP). Após ter três ações selecionadas para a compilação “Educação na Pandemia – Guia de Boas Práticas”, dos Institutos Sonho Grande Natura, agora, o estado aparece no webinar “Práticas de Sucesso no Ensino Remoto”, promovido pela Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG) com iniciativa da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

No webinário, que também contou com exposições de projetos de Mina Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a escola de Penedo apresentou a sua primeira gincana virtual, o Gingatech. Um dos idealizadores da ação, o professor de Artes Leandro Santana falou da iniciativa, que foi de caráter interdisciplinar e mobilizou quase mil estudantes do ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Quisemos trabalhar diversas linguagens em uma gincana que antes era presencial e agora precisava ser virtual, mas sem deixar de lado o principal objetivo: o protagonismo do aluno. Durante três semanas, eles postaram diversas atividades, que iriam de concursos de paródia, jogos, desafios no aplicativo tik tok. Tivemos ainda um quiz de perguntas sobre o filme ‘O Auto da Compadecida’, onde trabalhamos temas ligados à história, sociologia, geografia. O resultado foi o melhor possível, pois envolveu também os familiares”, relata Leandro.

Mobilização – A gestora da unidade, Raqueline Souza, comemorou o reconhecimento da prática nacionalmente. “Foi uma ação que envolveu toda a cidade de Penedo, pois fomos aos meios de comunicação local divulgá-la. Estudantes do 6º ano até a EJA se empenharam e apresentaram trabalhos belíssimos, o que incluiu cordel, danças, apresentações musicais. Ver estas ações serem destaque em um webinário nacional é gratificante para todos que fazem a Comendador”, destaca Raqueline.

Os trabalhos da Gincatech podem ser conferidos no integram da escola (@orgulho_de_ser_comendador) como também a apresentação da escola no webinar “Práticas de Sucesso no Ensino Remoto”, da FDG, pelo canal da Fundação no Youtube ou pelo link https://www.youtube.com/watch?v=L6nQ2wm-5mE, no trecho de 1:12:23 a 1:23:00.

Prêmio Gestão Escolar – Escolas das redes estadual e municipais com práticas educacionais exitosas neste período de pandemia também podem apresentar o resultado do seu trabalho fazendo inscrição no Prêmio Gestão Escolar (PGE) até o dia 15 de agosto pelo site premiogestaoescolar.com.br.

Uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a premiação, que evidenciará ações criativas adotadas pelas instituições para dar continuidade à aprendizagem de seus estudantes, reconhecerá não só o gestor, mas toda a equipe escolar.

por Ana Paula Lins/Agência Alagoas