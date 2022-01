Além de Maceió, mais 11 cidades alagoanas cancelam o carnaval

A Prefeitura de Maceió já decidiu nesta quarta-feira (5) que não irá promover festas de Carnaval, como o Jaraguá Folia e as prévias na orla. Juntamente com a capital, mais 11 cidades alagoanas desistiram de promover os festejos que costumam acontecer em fevereiro. O levantamento informal está sendo realizado pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), com informações das assessorias de cada prefeitura.

Entre as cidades listadas está Porto Calvo, Messias, carneiros. Outras ainda estão analisando se mantém as festas ou cancelam, a exemplo de Jequiá da Praia, Marechal Deodoro e Paripueira.

O motivo dos cancelamentos é o aumento dos casos de influenza e de covid-19 e o registro de pessoas que se infectaram simultaneamente com as duas doenças, principalmente após as festas de fim de ano.

Confira a lista:

Cancelados

Canapi

Porto Calvo

Carneiros

Senador Rui Palmeira

São José da Tapera

Belém

Lagoa da Canoa

Monteiropolis

São Sebastião

Olho d’Água das Flores

Messias

Em análise

Satuba

Marechal Deodoro

Jequiá da Praia

São Luís do Quitunde

São Miguel dos Campos

Mar Vermelho

Olho d’Água do Casado

Olivença

Paripueira

