Alexandre Frota detona filho de Bolsonaro

Alexandre Frota voltou a criticar o clã Bolsonaro no Twitter. Desta vez, o alvo foi Eduardo Bolsonaro (PSL), deputado federal e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que criticou a atuação da imprensa sobre as queimadas na Austrália.

No fim de semana, o deputado federal por São Paulo publicou um print de Eduardo criticando a falta de divulgação sobre o que ocorre no país da Oceania. “Quase meio bilhão de animais mortos no fogo da Austrália e não tem famoso protestando, a imprensa finge que nada acontece”, disse o filho do presidente, que continuou.

“Organizações como a WWF Brasil (1 post) e o Instituto Chico Mendes quase nada ou nada falam, a pirralha maluca [Greta Thunberg] também sumiu. Curioso, né?”, escreveu o parlamentar.

Frota, então, o ironizou. “Meio bilhão de animais mortos? E Leonardo DiCaprio não é famoso? As rádios, TVs, sites todos estão falando sim e muito. Você não sabe de nada porque está tentando pegar onda em Oahu. Embaixador”, disparou.

Os seguidores se dividiram quanto a crítica. “O desastre ecológico na Austrália e um dos assuntos mais noticiados aqui na Europa, aí vem um imbecil falar um negócio desse”, afirmou um internauta, concordando com o deputado.

“É que o idiota ficou sabendo agora”, disse outro seguidor. “Burro, imbecil e analfabeto. Família Bozo é vergonha nacional”, concordou mais um no perfil de Frota.

por João Amaro/RD1