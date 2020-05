Alfredo Gaspar de Mendonça é internado com coronavírus

O ex-procurador-geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, foi internado com sintomas do novo coronavírus e encontra-se com os pulmões comprometidos. A informação foi publicada nas redes sociais pelo filho dele, Carlos Mendonça Neto, nesta quarta-feira (6).

De acordo com a publicação, além do pai dele, a doença também acometeu os avós e uma tia. Carlos Mendonça Neto pediu que as pessoas não subestimassem a covid-19, ressaltando que, na família dele, “assim como em diversa famílias ao redor do mundo, o vírus foi cruel”.

“Primeiro minha avó, internada há mais de 10 dias, lutando para se recuperar. Depois meu avô, a quem o vírus atacou ainda mais forte. Entubado, em um leito de UTI, briga pela vida. Agora meu pai, que acompanhou meu avô nos procedimentos hospitalares devido à idade avançada, apresenta um quadro de comprometimento dos pulmões e acaba de ser internado”, postou ele nas redes sociais.

E completou: “Como se não bastasse, acabo de saber que minha tia, médica que acompanhou minha avó na internação, também apresenta quadros de comprometimento nos pulmões. Somente Deus pode intervir e Nele jamais perderemos a esperança. Deus proverá!”.

Na postagem, feita na tarde desta quarta-feira, muitas foram as mensagens de apoio e os desejos de que tudo fique bem. Sobre mais informações a respeito do quadro de saúde do ex-procurador-geral de Justiça, a família informou que, por enquanto, se limitará a apenas a postagem de Carlos Mendonça Neto.

Fonte: Gazetaweb