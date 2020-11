Alfredo Gaspar e JHC vão disputar o segundo turno em Maceió

Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, e JHC, do PSB, vão decidir em 2º turno, no próximo dia 29, quem será o próximo prefeito de Maceió. Com 100% das urnas apuradas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gaspar teve 110.234 votos (28,87%), e JHC teve 109.053 votos (28,56%).

A eleição em Maceió teve 148.318 abstenções (25,04%), 21.001 votos brancos (4,73%) e 41.261 votos nulos (9,29%).

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto tem 50 anos, é formado em direito e pós-graduado em direito público. Foi promotor de Justiça por mais de 20 anos, procurador-geral de Justiça e secretário estadual da Segurança Pública no primeiro mandato do governador Renan Filho (MDB). Ele tem um patrimônio declarado de R$ 341.626,09. O vice é Tácio Melo (PODE), de 40 anos.

“As minhas primeiras palavras são e gratidão. Gratidão a Deus e gratidão ao povo de Maceió. Eu não sou da política, é a minha primeira eleição. E isso mostra que a minha história de vida está sendo o meu cartão de visita pra o futuro. Eu vou dialogar muito porque eu estou pronto pra, com muita força, ao lado do povo de Maceió, resolver os problemas da minha cidade”, disse Gaspar.

João Henrique Holanda Caldas, o JHC, tem 33 anos, é advogado, especialista em direito digital e compliance, mestrando em gestão pública e empreendedor. Foi eleito em 2014 como o deputado federal mais votado de Alagoas. Nas eleições gerais de 2018, foi candidato à reeleição, sendo o deputado federal mais bem votado do Brasil, proporcionalmente. Tem um patrimônio declarado de R$ 1.973.391,98. O vice é Ronaldo Lessa (PDT), de 71 anos.

“Com certeza a gente tem as melhores propostas para Maceió, nós somos a mudança, e a gente vai conseguir, através do povo, do interesse público e não do interesse particular e de grupos políticos, revelar no segundo turno a vitória que virá das urnas, falada pela população, que é o sentimento real de mudança, com alguém que esteja preparado para poder guiar os destinos da nossa cidade”, afirmou.

Propostas

O plano de governo de Alfredo Gaspar tem como base cinco pilares para o desenvolvimento de Maceió, que vão desde implementação de políticas públicas e ações com foco na qualidade de vida, passando pela cidade sustentável, atuando para reduzir as desigualdades socioterritoriais; políticas que devem impulsionar a economia local através da geração de renda; segurança em parceria com o governo do estado e a integração de dados para dar agilidade aos processos de gestão. Na área da saúde o candidato propõe a criação do Programa Saúde Digital e e fortalecimento dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

JHC baseia seu plano de governo em diretrizes, dimensões e propostas para se alcançar o bem-estar, a inclusão social, a eficiência e a inovação capazes de promover o desenvolvimento socioambiental e econômico de Maceió. Entre elas estão a implementação de novas formas de inovação governamental e eficiência no gasto público; redução da vulnerabilidade social; promoção da eficiência e qualidade nos serviços de transporte público; melhoria da qualidade e do acesso aos serviços de saúde e de educação e valorização da cultura.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB): 28,87%

JHC (PSB): 28,56%

Davi Davino Filho (Progressistas): 25,5%

Josan Leite (Patriota): 6,27%

Valéria Correia (PSOL): 3,55%

Cícero Almeida (DC): 2,59%

Ricardo Barbosa (PT): 2,33%

Lenilda Luna (UP): 1,28%

Cícero Filho (PCdoB): 0,90%

Corintho Campelo (PMN) 0,13%

Fonte: G1/AL