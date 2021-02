Aliança bate o Murici por 1 a 0, pela Copa Alagoas

A segunda rodada da Copa Alagoas teve início na tarde desta quarta-feira (3). Em Maceió, no Estádio Universitário, no Complexo da UFAL, Aliança e Murici se enfrentaram pelo grupo A da competição. Apesar de os visitantes demonstrarem mais iniciativa dentro de campo na etapa inicial, foi o Aliança quem inaugurou o marcador. Jonathan fez o gol no primeiro minuto do segundo tempo e a partida terminou 1 a 0.

A Próxima

Os dois times voltarão a campo pela terceira rodada neste sábado (6). O Murici irá visitar o ASA, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, às 16h. Já o Aliança, encara o CSE, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, também às 16h.

Começo truncado

Em um primeiro tempo de muito calor na capital alagoana, o time visitante tomou a iniciativa e se lançou ao ataque quando, logo aos 6 minutos, em cobrança de bola parada, Diego Serra levantou na área, Mucuri desviou e obrigou o goleiro Diogo a fazer grande defesa. O Aliança respondeu. Aos 13’, em cobrança de escanteio pela direita, Edmar subiu mais que a zaga e cabeceou no canto direito do goleiro Dias que teve que se esticar todo para mandar pra linha de fundo.

Após a parada técnica, as equipes voltaram com mais intensidade e o jogo ficou menos truncado. Aos 34, Reinaldo Alagoano recebeu do campo de defesa e saiu em disparada pelo setor direito de ataque, cruzou para Mucuri, que cara a cara com o goleiro Diogo, perdeu uma oportunidade incrível. Sem conseguir encaixar os contragolpes por pecar muito no último passe, a equipe do Aliança não conseguia responder à altura, até que aos 48, o árbitro Alisson Kayke encerrou a primeira etapa: 0 a 0.

Segundo tempo aberto

Após o intervalo, o Aliança subiu as linhas e intensificou a presença no campo do Murici, com isso, nos primeiros instantes da etapa complementar, o Tricolor já demonstrava uma postura diferente. A iniciativa surtiu efeito quando, no primeiro minuto de jogo, Diego cobrou lateral monstro na área, a defesa do Murici bobeou e Jonathan apareceu sozinho para desviar a cabeçada de Edmar, matando o goleiro Diogo no lance: 1 a 0.

O Tricolor alagoano seguia em busca do segundo gol. Aos 5’, em cobrança de falta pelo setor direito do campo, Kiko Alagoano cobrou com precisão obrigando Dias a fazer grande defesa.

Muito preso e sem conseguir criar, a primeira finalização do Murici só veio após a parada técnica, quando Dival, num chute despretensioso, finalizou à direita do goleiro Diogo.

Apostando nos contra-ataques, o Verdão tentava seguia tentando criar oportunidades para tentar empatar o placar, mas esbarrava na falta de pontaria e no brilho do goleiro Diogo.

A medida que ia se aproximando o final da partida, a atmosfera começava a esquentar. Em saída errada do Murici, a bola sobrou para Magalhães que, sozinho contra o goleiro Diogo, perdeu uma chance inacreditável.

Em um dia ruim de suas principais esperanças de gol, o time do Murici ainda criou mais duas boas oportunidades, mas parou no goleiro Diogo e o duelo terminou mesmo no 1 a 0.

Ficha Técnica

Aliança – Diogo; Guga, André Nunes, Gabriel e Diego; Elizeu (Aldair), Felipe André e Kiko Alagoano; Edmar (Guilherme Henrique), Robson (Magalhães) e Jonathan (Antônio). Técnico: Jadson Oliveira.

Murici – Rodrigo Dias, Alex Travassos, Kaike, Eduardo Bahia e Rambo (Danilo); Tadeu (Neguinho Paraíba), Diego Serra (Magalhães), Fabinho (Dival), Reinaldo Alagoano, Mucuri, Kattê (Thiago Bagagem).

Arbitro – Alisson Kayke Alves de Lima.

Auxiliares – Claudio Camilo da Silva e Ana Paula dos Santos

Cartões Amarelos – Elizeu, (Aliança)

Gol – Jonathan

Fonte: Gazetaweb