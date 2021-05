Aliança e CSE empatam na decisão do 3º lugar do Alagoano

A decisão do terceiro lugar do Campeonato Alagoano começou na tarde deste domingo. No Estádio da Ufal, em Maceió, Desportivo Aliança e CSE empataram, por 1 a 1. Edmar, aos quatro minutos, e Dakson, aos 10, marcaram.

O segundo jogo da disputa está marcado para a próxima quarta-feira, às 16h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Em caso de novo empate, a decisão será definida através de pênaltis.

Primeiro tempo: dois golaços

Aliança e CSE fizeram um primeiro tempo equilibrado. Jogo de muita disposição, mas poucas chances criadas. Os goleiros quase não trabalharam. Destaque para os dois golaços.

Aos 4 minutos, Edmar abriu o placar. Ele recebeu a bola de Luciano na entrada da área, levantou a cabeça, puxou para o meio e chutou colocado, no ângulo esquerdo de Alexandre.

Aos 10′, foi a vez do CSE também marcar um golaço. Dakson recebeu passe de Luizinho, limpou a marcação de Elizeu e soltou uma bomba para estufar a rede de Diogo. Tudo igual no Estádio Universitário.

Etapa final: chances perdidas

Na segunda etapa, sobraram chances claras de gol. Aliança e CSE tiveram oportunidades para desempatar o placar, mas pecaram na finalização.

A primeira boa oportunidade só saiu aos 17. Luizinho, do CSE, deu um passe vertical para Alan que surgiu por trás da zaga do Aliança e, cara a cara com Diogo, mandou por cima do gol. Chance incrível!

Luizinho voltou a aparecer no jogo, desta vez aos 22 minutos. O atacante tricolor recebeu a bola dentro da área, nas costas da defesa do Aliança, mas chutou torto, direto pra fora.

Aos 36, após cobrança de escanteio, Luciano ajeitou pra trás, Kiko Alagoano desviou de cabeça e Cristiano, em cima da linha, salvou a equipe de Palmeira dos Índios.

O CSE respondeu aos 42 minutos. Num contra-ataque, Jupí avançou em velocidade e rolou para Emerson. O meia bateu forte, rasteiro: Diogo fez uma grande defesa e salvou o Aliança.

Aos 42, Maikon aproveitou o vacilo de Jupí e Jan Pieter, ganhou na velocidade, entrou na área do CSE e rolou pra trás: Luciano encheu o pé e a bola explodiu no poste direito de Alexandre.

Ficha técnica

Desportivo Aliança 1 x 1 CSE

Quando: neste domingo (16/05);

Competição: Campeonato Alagoano;

Onde: Estádio da Ufal, em Maceió;

Árbitro: José Ailton da Silva;

Assistentes: Benílson dos Santos e Maria de Fátima Mendonça.

Gols: Edmar (Aliança) e Dakson (CSE);

Cartões Amarelos: Igor (Aliança); Dakson (CSE).

Aliança: Diogo; Adriel, André Nunes, Gabriel e Maikon; Elizeu, Tauan (Igor) e Luciano; Edmar (Giovani e Aldair), Filipe André e Robson Luis (Kiko Alagoano). Técnico: Estevam Soares.

CSE: Alexandre; Renato, Jan Pieter, Eduardo Bahia e Jackson; Jair Amaral, Cristiano e Dakson (Jupí) ; Luizinho (Emerson), Cleiton (Cléber) e Alan James. Técnico: Jaelson Marcelino.

Fonte: GE