Aliança goleia o FF Sport e é campeão da Segunda Divisão

Em tarde inspirada, o Desportivo Aliança goleou o FF Sport por 4 a 1, na tarde desta quarta-feira (16) e foi campeão alagoano Sub-23 (Segunda Divisão) no Estádio da UFAL.

A equipe garantiu o acesso ao Alagoano Série A em 2021, disputando a primeira divisão pela primeira vez na história. O título de hoje também foi o primeiro troféu conquistado pelo Aliança, fundado em 2012.

Os gols do Aliança foram marcados por André Nunes, Gustavo (duas vezes) e Luciano. O FF Sport diminuiu com Alex já no final da partida.

Fonte: FAF