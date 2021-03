Aliança vence o Murici por 1 a 0 e é vice-líder do Alagoano

Caçula do Alagoano deste ano, o Aliança conquistou mais um resultado importante na temporada neste domingo (21). No Estádio José Gomes Da Costa, o Tricolor venceu o Murici por 1 a 0 e assumiu a segunda colocação, com nove pontos, empatado com o CRB, que ocupa a liderança por conta do saldo de gols.

O único gol da partida foi marcado pela meia Filipe André aos 13 minutos do segundo tempo. Esse foi o terceiro gol do jogador na temporada. Com o resultado, o Aliança ultrapassou o CSA e se consolidou no G-4 da competição.

Com a derrota, o Murici continua em quarto lugar na tabela. O Verdão ainda pode ser ultrapassado pelo CSE e pelo ASA no complemento da rodada, que será disputada no próximo fim de semana.

Os dois times terão um bom tempo para se preparar para o próximo jogo. O Aliança voltará a campo pela 6ª rodada no dia 10 contra o ASA, no Complexo da UFAL. Já o Murici folgará na próxima rodada e só volta a jogar contra o Coruripe, ainda sem data definida, no Gerson Amaral.

Fonte: Gazetaweb