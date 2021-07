Alunos da Educação Especial em Penedo recebem atendimento especializado

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que passa por todos os níveis e etapas educacionais.

Tendo em vista a importância da Educação Especial no contexto da inclusão desse público, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo, promove de forma continuada ações que visam manter a qualidade necessária no atendimento a esses alunos.

Dos 8.540 alunos matriculados na rede pública municipal em 2021, 234 são alunos que necessitam de atendimentos educacionais especializados, estando matriculados em 22 das 29 unidades escolares municipais.

De acordo com a SEMED, a política de Educação Especial em Penedo tem o objetivo de subsidiar o processo de inclusão escolar para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, com ações cotidianas planejadas e desenvolvidas nas creches e nas escolas municipais.

Este trabalho é realizado por cerca de 80 profissionais, entre intérpretes de Libras, especialistas em Braile, cuidadores e auxiliares da educação especial.

Esses profissionais, dentre outras ações docentes, organizam procedimentos didáticos e pedagógicos diferenciados, em parceria com todo corpo técnico de cada escola.

Atenção diferenciada

Mesmo diante da suspensão das aulas presenciais e adoção da metodologia on-line devido a pandemia do coronavírus, a gestão Crescendo Com Seu Povo mantém a assistência especializada a esses alunos, inclusive com visita domiciliar.

A atenção diferenciada visa assegurar o direito à educação, com as adaptações necessárias por conta da pandemia de Covid-19 e a participação de professores auxiliares, intérpretes de Libras e especialistas em Braille, promovendo o processo ensino/aprendizagem, mesmo sem as aulas presenciais.

Todos os profissionais a disposição da SEMED, junto como professor titular da sala e a equipe pedagógica, planejam e executam as atividades, visando o desenvolvimento e a interação dos alunos com os demais colegas da turma.

Para isso são utilizados ferramentas como whatsapp, vídeo chamadas educativas, ferramentas como o Google Classroom, apostilas com atividades impressas adaptadas às necessidades de estudantes e entregues nas residências, sempre respeitando as limitações e necessidades individuais.

Além disso, a SEMED Penedo entrega o conteúdo das aulas e atividades que devem ser feitas pelos alunos e alunas, na residência do estudante, para quem não tem acesso à internet e/ou apresenta impedimento da retirada do material na escola.

