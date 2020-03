Alunos da Escola Municipal João XXIII iniciam ano letivo após reforma completa da unidade

Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica João XXIII localizada no Povoado Cooperativa I núcleo, zona rural do município, retornaram as aulas com o início do ano letivo 2020, com diversos motivos para comemorarem e com muitas expectativas para o começo das aulas, após a unidade escolar ser totalmente reformada pela gestão “Terra do Desenvolvimento e da Cultura”.

A unidade de ensino que conta com alunos do povoado e comunidades circunvizinhas, teve toda sua estrutura modificada, contando em breve também com climatização em todas as salas. Além disso foram construídos novos banheiros e cozinha nova, substituição de piso, telhado, entre outras mudanças realizadas.

Obras

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação- Semed, as obras contaram com a remoção completa do telhado e substituição da estrutura de madeira existente por uma nova , tendo também o tamanho do telhado aumentado, modernizado com isso sua estrutura física, que também contou com a ampliação das salas de aula e do pátio da escola, além da parte elétrica que foi totalmente refeita.

Outra grande mudança foi a cozinha da Escola João XXIII, que ganhou novo revestimento cerâmico e uma dispensa para o melhor atendimento da comunidade escolar.

Atualmente a Escola Municipal João XXII conta com quatro salas de aula, uma sala da direção e outra da secretaria escolar, quatro banheiros, sendo um deles exclusivo para as crianças. A fachada desta unidade escolar foi ampliada, contando ainda com grades e portões novos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação Cyntia Alves, essa foi mais uma ação da gestão Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes em prol da existência de uma educação pública de qualidade em Penedo.

“Estamos iniciando 2020 da mesma forma como terminamos 2019, com muitas realizações para nossa comunidade escolar. Mais uma escola totalmente reformada para atender as necessidades dessa comunidade. A educação de Penedo vai avançar muito mais, essa é uma prioridade do governo do Prefeito Március Beltrão e do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes.”

por Thiago Sobral – Decom (PMP)