Alunos da rede estadual podem se matricular em vagas remanescentes

O período de matrículas para as vagas remanescentes na rede de ensino estadual começou ontem e as matrículas podem ser feitas até amanhã (2), de forma presencial, no horário de funcionamento das escolas da rede.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a matrícula deve ser feita pelos pais ou responsáveis, e por alunos maiores de 18 anos. As vagas podem ser ocupadas pelos alunos que fizeram a pré-matrícula mas não foram destinados para a escola que escolheu.

Veja a documentação necessária para a matrículas

Comprovante impresso do resultado da pré-matrícula do Sistema, que pode ser acessado no site https://sageal.caedufjf.net/sageal/login.faces

Certidão de Nascimento, de Casamento ou RG, original e cópia CPF do estudante, original e cópia

Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão ou de Transferência, original, da última unidade de ensino em que estudou, emitida num prazo máximo de 30 dias

RG e CPF, original e cópia, do responsável legal, no caso de candidato menor de 18 anos

Laudo comprobatório de deficiências declaradas, se for o caso

Comprovante de residência atualizado, original e cópia com o código e CEP

02 fotos 3×4

Cartão de vacinação atualizado, para os estudantes do 1º ao 5º ano

Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS, original e cópia, caso o candidato seja beneficiário

Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), original e cópia

Histórico Médico Escolar

Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo estudante ou responsável legal

Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais ou responsáveis, para menores de 18 anos.

Fonte: G1/AL