Alunos da rede municipal de Coruripe retornam às aulas presenciais

Se adequar ao ‘novo normal’ e seguir à risca os protocolos sanitários para superar a pandemia é essencial e requer a colaboração de todos. Um verdadeiro Pacto pela Educação para uma retomada segura das aulas presenciais. Assim, a rede municipal de ensino de Coruripe retornou nesta segunda-feira (27).

No formato híbrido, os estudantes participam de revezamento, sendo uma semana de aula presencial e outra com atividades em casa, com 50% da turma. No Centro de Educação Infantil Professora Maria Zenaide, Centro da cidade, toda a unidade de ensino foi preparada para a retomada, com sinalização, dispenser de álcool em gel na entrada, tapete sanitizante, salas de aula obedecendo o distanciamento de um metro entre os alunos e todos os profissionais fazendo uso das máscaras.

“Hoje é um momento especial, tão esperado por todos nós. Estamos preparados, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos para enfrentar a pandemia. Retornamos no modelo híbrido, onde os alunos revezam semanalmente à presença de sala. Tudo está dando certo. Tenho certeza que com a colaboração de todos, vamos superar e recuperar o tempo que ficamos sem aula presencial”, frisou a diretora Ana Paula Silva.

Isadora Silva, 7 anos, aluna da Escola Cláudio Daniel, estava bastante ansiosa pelo retorno presencial, após mais de 14 meses. A estudante no primeiro dia foi acompanhada pelo seu pai, Marcos Silva. Bastante tímida, ele falou em seu nome.

“Podemos dizer que é um momento de vitória, depois de tanto tempo, tantas dificuldades hoje estarmos aqui. Estávamos ansiosos. Estou bastante feliz pelo retorno das aulas presenciais e tenho que certeza que o significado de hoje é que estamos vencendo essa grande luta. Vamos continuar nos cuidando, usando máscara, álcool em gel e seguindo todos os protocolos. Parabéns para todos e muito obrigado”, comemorou.

O prefeito Marcelo Beltrão (PP), também acompanhou o primeiro dia de aula presencial na Escola Cláudio Daniel, localizada no bairro Comendador Tércio Wanderley, ao lado do vice-prefeito, Zé Enéas e do secretário de Educação, Djalma Barros.

“Estávamos bastante ansiosos por este dia e que os alunos consigam recuperar o tempo que passaram afastados das aulas presenciais por causa da pandemia. Estamos trabalhando e se adequando ao ‘novo normal’, não dá para construir um futuro sem educação de qualidade, e Coruripe sabe fazer isso. Vamos recuperar todo o tempo perdido sem aulas presenciais. Neste momento estamos trabalhando no modelo híbrido, obedecendo as orientações da Secretaria de Estado da Saúde, com isso, estamos retomando para construirmos uma educação de qualidade para nossos alunos. Um verdadeiro Pacto pela Educação do coruripense. Que Deus nos abençoe e parabéns para todos pelo empenho”, encerrou o prefeito.

