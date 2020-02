Alunos da rede municipal de ensino de Penedo ganham fardamento e material escolar

Sempre na vanguarda e investindo alto no quesito Educação Pública, a Prefeitura de Penedo mais uma vez larga na frente em gestão voltada ao benefício da população. Isso porque, nesta terça-feira (18), a Secretaria de Educação iniciou a entrega de fardamento e material escolar, tudo totalmente de graça para todos os alunos que integram a rede municipal. A solenidade ocorreu no Ginásio Poliesportivo da Escola Barão de Penedo.

De acordo a secretária de Educação, Cíntya Alves, foram investidos R$ 1.129.752,89 (um milhão, cento e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). A ação vai contemplar todos os alunos, seguindo cronograma estabelecido pela SEMED.

“Hoje é dia muito feliz para todos nós que fazemos parte da Educação. Quem sabe, umas das maiores e mais importantes ações já realizadas pela pasta. Sabemos das dificuldades de alguns pais para comprar material escolar e fardamento. Com essa inciativa, queremos todos os alunos da rede municipal dentro da sala de aula. Estamos fazendo de tudo para reduzir a evasão escolar. Estamos proporcionando igualdade para todos. Queremos agora que os pais lutem pelos seus filhos. Só a educação tem o poder de transformar”, ressaltou a secretária de educação em sua fala, para centenas de pais e responsáveis.

Pela primeira vez uma administração em Penedo distribui material escolar de forma gratuita para todos os alunos. A iniciativa foi comemorada pela dona de casa, Eluzia Santos, mãe de aluno da Escola Barão de Penedo. “Isso que vocês estão fazendo é muito importante para todos os pais e responsáveis. Só quem sabe das dificuldades que enfrentamos somos nós. Essa iniciativa vai nos ajudar muito. Quero agradecer do fundo do coração tudo que vocês estão fazendo pelas nossas crianças”.

O deputado estadual Marcelo Beltrão, que também preside a comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa (ALE), acompanhou o primeiro dia de entrega dos fardamentos e material escolar. “Que felicidade acompanhar este momento especial. É por ações iguais a essas que estamos lutando na Assembleia. Queremos uma educação pública de qualidade para todos os alagoanos. Com essa inciativa da Prefeitura de Penedo podemos ver e ter a certeza que é possível, basta ter uma boa gestão e com as pessoas certas em cada lugar. Penedo e a equipe da educação está de parabéns. Ações iguais a essas transformam”, afirmou.

Para Marcius Beltrão, a inciativa de hoje só confirma o compromisso da administração em fazer uma educação pública de qualidade, ao alcance de todos os penedenses. “Hoje é mais um dia importante para a comunidade escolar de Penedo. Estamos oferecendo todas as ferramentas para manter o aluno na sala de aula. Compramos novos ônibus amarelinhos adaptados com elevador, merenda escolar de qualidade, escolas reformadas e refrigeradas. Além de fardamento e material escolar, tudo totalmente de graça. Estamos fazendo de tudo para melhorar significativamente a vida das nossas crianças. Queremos proporcionar um futuro digno a partir dos estudos. Sei que isso possível e com o apoio de todos, servidores, pais e responsáveis, vamos conseguir”, concluiu o prefeito Marcius Beltrão.

A entrega de material escolar e fardamento que ocorreu nesta terça-feira (18), contemplou alunos das escolas Barão de Penedo, Professor Arlindo Ferreira e Manoel Tavares. As demais escolas vão ocorrer de acordo com calendário da Secretária de Educação de Penedo. Para mais informações procure a direção da escola onde seu filho foi matriculado.

por Roberto Miranda