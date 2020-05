Alvo de operação ameaça Moraes: “Vamos infernizar sua vida”

Após ser um dos alvos da operação da Polícia Federal contra as fake news, Sara Winter usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em uma das publicações desta quarta, Winter fala que vai infernizar a vida de Moraes e que se estivesse próxima ao ministro “convidaria ele para trocar soco comigo”.

“Eles não vão me calar. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pena que ele mora em São Paulo. Se estivesse aqui, eu tava na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Você me aguarde, Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor”, publicou no Twitter.

Fonte: ISTO É