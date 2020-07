AMA lança site para consulta de RGs solicitados antes da pandemia

A Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) lançou nesta quinta-feira (2) um sistema de localização das carteiras de identidade que foram solicitadas antes da pandemia de Covid-19.

De acordo com a AMA, são 20 mil documentos que serão entregues para as prefeituras, que vão distribuí-los para a população. O cidadão vai receber o RG em casa ou em locais pré-definidos pelas prefeituras, para evitar aglomerações.

Além do site para a consulta, a população também pode acessar o site da AMA, clicando na opção “Consulte a disponibilidade da sua carteira de identidade”.

A AMA já entregou 7.160 documentos, os outros ainda estão passando pelo processo de organização e triagem. A entrega dos RGs começou pelo Sertão, com 4.029 documentos. Segundo a AMA, a operacionalização se dá de duas formas: entrega para os municípios que estão enviando um servidor à AMA para receber as carteiras dos moradores da cidade, ou a ama vai fazer a entrega por regiões com todos os cuidados preventivos.

Com o fechamento de todos os postos do Instituto de Identificação de Alagoas devido ao período de isolamento social imposto pela pandemia, a AMA em parceria com o governo do Estado estão distribuindo os documentos. A associação ficou responsável, por meio da autorização do prefeito, de recolher e levar os RGs até os municípios de Alagoas.

Fonte: G1/AL