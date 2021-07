AMADOR: Guarani da Cooperativa tem 100% de aproveitamento

Após a conclusão da 5ª rodada do Campeonato Amador do Campo do Vasco 2021, o time do Guarani da Cooperativa (bi-campeão da competição) está com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos disputados.

O time da Cooperativa está no grupo C e lidera com 9 pontos ganhos. Em segundo aparece o Fortaleza, Boca Junior e Dimensão com 3 pontos e na última colocação aparece o Izabelense sem nenhuma pontuação.

Confira abaixo os resultados da 5ª rodada:

Penedense sub-17 1×0 Cooperativa

Penedense sub-20 0x0 Centenário

Cohab 1×0 Vasco do Taboleiro

São Caetano 0x2 Internacional do Campo Grande

Izabelense 1×6 Guarani da Cooperativa

Jogos da 6ª rodada:

Sábado (24/07)

16h00 – Fortaleza x Dimensão

Domingo (25/07)

08h00 – Auxiliadora x Cerquinha

09h30 – Ponte Preta x Vila Nova

13h30 – Cooperativa x Centenário

15h00 – Tabajara x Penedense sub-17

VEJA ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO GERAL

