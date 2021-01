Amandinha é eleita a melhor do mundo no futsal pela 7ª vez

Sete vezes Amandinha. A brasileira de 26 anos foi eleita pelo sétimo ano seguido a melhor jogadora de futsal do mundo. Entre os homens, outro brasileiro ficou com o prêmio. Ferrão, pivô de 30 anos do Barcelona e da seleção brasileira, conquistou o bicampeonato. A votação é promovida pelo site italiano Futsal Planet. No total, o país conquistou sete prêmios. Além de melhor jogador e jogadora, Cristiane de Souza foi eleita melhor técnica, Higuita (naturalizado cazaque) o melhor goleiro, Leozinho o melhor jogador jovem e o próprio Brasil como melhor equipe.

Amandinha e Ferrão venceram com mais de 200 votos de vantagem para os segundos colocados, os espanhóis Patrícia “Peque” e Sérgio Lozano Martínez. A cearense ainda concorreu com mais três compatriotas: Tampa, Renatinha e Miúda. Já o catarinense de Chapecó concorreu com outros quatro brasileiros: Rodrigo, Pito, Gadeia e Deives. Participam da votação jornalistas especializados, treinadores, ex-jogadores e diversas autoridades do futsal.

Amandinha defende o Leoas da Serra. Pelo time catarinense, conquistou todos os títulos possíveis na modalidade: Taça Brasil, Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa das Campeãs e o Intercontinental. Com a seleção, foi campeã mundial e da Copa América.

Veja os prêmios do Brasil

Melhor jogadora: Amandinha (Leoas da Serra)

Melhor jogador: Ferrão (Barcelona)

Melhor técnica: Cristiane de Souza (Taboão da Serra)

Melhor goleiro: Higuita (Kairat Almaty)

Melhor jogador jovem: Leozinho (Sorocaba)

Melhor seleção: Brasil

Fonte: GE