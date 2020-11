Amapá: Após cinco dias de apagão energia começa a voltar

O Amapá chegou ao 5º dia de apagão energético. Durante a madrugada e a manhã deste sábado (7), o fornecimento de energia foi retomado na maior parte dos bairros da capital e em algumas áreas de Santana, na Região Metropolitana de Macapá.

O Ministério de Minas e Energia informou que conseguiu conectar a rede do Amapá ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Já a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) anunciou que vai ter rodízio de energia para atender os habitantes.

Quase 90% da população do Amapá – cerca de 765 mil pessoas – ficou sem energia elétrica na terça-feira (3). Um incêndio atingiu a principal subestação do estado, que alimenta 13 das 16 cidades amapaenses. Com a falta de eletricidade, houve problemas no fornecimento de água potável e ainda falhas nas telecomunicações, além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio.

Apesar do retorno do serviço na maior parte das regiões da capital, na Zona Oeste a energia ainda não havia voltado no início da manhã. No Conjunto Macapaba, na Zona Norte, chegou eletricidade, mas o fornecimento foi suspenso novamente. Também em Santana, os moradores afirmaram que estavam sem energia.

O Ministério de Minas e Energia (MME), que lidera os serviços de retomada da energia no estado, previa ter fornecimento para até 70% do estado nesta madrugada. Na sexta-feira (6), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou com equipamentos para ajudar nesse retorno.

Em nota na manhã deste sábado, o MME informou que concluiu os reparos em um dos transformadores da Subestação Macapá, o que permitiu o início gradativo do atendimento aos consumidores amapaenses. Ainda de acordo com o MME, até 9h30, 33% da carga típica para o horário estava sendo atendida.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que acompanha o processo e faz a distribuição da energia no estado, decidiu fazer um rodízio de energia. Um cronograma de como isso acontecerá deve ser anunciado ainda neste sábado.

“A CEA estabeleceu uma listagem de circuitos elétricos que entrariam conforme essa energia fosse disponibilizada. […] Lembramos que para a segurança do sistema não é igual fazer a ligação de um interruptor. São questões muito complexas. É necessário segurança para não causar instabilidade no sistema”, declarou o diretor-presidente da CEA, Marcos Pereira.

Na sexta-feira, Domingos Andreatta, secretário adjunto de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME), informou que o transformador iniciou à noite o teste para energização. Se o processo desse certo, o órgão garantia energia para quase 70% do estado ainda neste sábado.

“A gente estava acompanhando todas a ações para que a gente conseguisse retornar com o transformador, que tá disponível na subestação para que ele possa ser energizado entre hoje e amanhã […]. A expectativa é que a gente consiga atender, com a energização e [a hidrelétrica] Coaracy Nunes, em torno de 60% a 70% da carga”, informou, no início da noite, em uma entrevista para a imprensa.

Andreatta não detalhou, no entanto, quais áreas inicialmente seriam energizadas no estado.

“A ideia é que, a partir do início do tratamento do óleo, de 6 a 8 horas teremos o resultado se a gente consegue energizar esse transformador, ou não. A máquina ainda estava aquecendo, e o óleo ainda não tinha começado a ser filtrado. Outra máquina de filtragem está chegando para que a gente possa acelerar o processo”, detalhou.

Início do apagão

Na noite de terça-feira, enquanto ocorria uma tempestade em Macapá, uma explosão seguida de incêndio comprometeu os três transformadores de uma subestação da Zona Norte, segundo o MME. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Uma investigação foi aberta para apurar responsabilidade.

O fogo danificou um transformador e atingiu os outros dois — um deles já estava inoperante por causa de uma manutenção realizada desde dezembro de 2019. Segundo o MME, o transformador que estava em manutenção ainda poderia ser recuperado, enquanto os outros dois precisariam ser trocados.

A queda de energia afetou também o sistema hidráulico do estado. Houve falta de água encanada, água mineral e gelo. Sem energia, internet e serviços de telefonia também foram atingidos — a maioria parou de funcionar.

O Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de crise e enviou uma comitiva ao Amapá. Na sexta, o governador Waldez Góes (PDT) assinou decreto que estabelece situação de emergência em todo o estado por 90 dias.

Quando a energia vai ser restabelecida?

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse na sexta-feira (6) que pretendia restabelecer toda a energia no estado do Amapá em até 10 dias.

Com apoio da FAB para transporte de equipamentos de fora do estado, o plano apresentado pelo governo federal prevê a retomada da energia em 3 etapas:

Recuperação de um dos transformadores queimados, com purificação de óleo e que pode restabelecer cerca de 70% da energia do Amapá ainda na sexta-feira;

Mobilizar a logística para Macapá de dois transformadores, de quase 100 toneladas cada, um do município de Laranjal do Jari, e outro de Boa Vista, capital de Roraima;

Transporte de 4 geradores de energia, originais do Amazonas, para suprir eventuais necessidades de atividades essenciais durante a recuperação da eletricidade no estado.

