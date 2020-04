Ambulantes e mototaxistas recebem cesta básica da Prefeitura de Penedo

Trabalhadores autônomos que dependem do dinheiro que ganham a cada dia recebem assistência da Prefeitura de Penedo. Com base no cadastro de ambulantes e dos mototaxis nos setores responsáveis pelas atividades, o governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes se antecipou ao auxílio emergencial do governo federal e colocou comida na mesa dessas famílias.

A distribuição de alimentos adquiridos com recursos próprios atendeu a quem mais precisa nesse momento de restrições geradas pela pandemia do coronavírus (Covid-19). A definição do público prioritário foi gerada com base nos dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), para ambulantes, e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), para os mototaxis.

“Nós conseguimos atingir cerca de 90% desse público porque algumas pessoas não moram mais em Penedo ou não foram localizadas no endereço que consta no seu cadastro, inclusive voltamos em residências por mais de uma vez para tentar fazer a entrega da cesta básica”, informou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh), Vinícius Barbosa, durante entrevista à Rádio Penedo FM.

Solidariedade

O gestor da pasta responsável por fazer a entrega dos alimentos destacou também a solidariedade de pessoas aptas a receber a cesta básica, mas que recusaram porque estão conseguindo se manter, pedindo que os alimentos fossem repassados aos que estão precisando.

Ainda durante o contato com o repórter Rafael Medeiros, Vinícius Barbosa informou que famílias identificadas em situação de maior vulnerabilidade social, atendidas nos CRAS de Penedo, também receberam a assistência.

O gestor da Semdsh desmentiu que o município esteja fazendo a distribuição das chamadas ‘cestas santas’ e que nenhuma família recebeu mais de uma cesta, ao contrário da divulgação irresponsável de notícias falsas que visam desmerecer o trabalho feito com muita responsabilidade pela gestão “Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura”.

