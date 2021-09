América-MG e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão

O Flamengo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os rubro-negros empataram por 1 a 1 com o América-MG, no Independência. Com o resultado, os cariocas chegaram a 35 pontos. Já os mineiros foram para 24.

O Flamengo sofreu com o calor em Belo Horizonte. Com isso, os rubro-negros pouco produziram no primeiro tempo. No segundo tempo, os gols aconteceram nos minutos finais. Os rubro-negros conseguiram marcaram com Michael, mas permitiram a igualdade do América-MG, com Alê.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Athletico, no domingo, no Maracanã. Já o América-MG entra em campo no dia anterior, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Fonte: Gazeta Press