‘Amor de Mãe’ fica para 2021 e ‘A Força do Querer’ substituirá ‘Fina Estampa’

A novela Amor de Mãe deverá voltar à tela da Globo apenas em 2021, informou ao E+ a assessoria da emissora nesta sexta-feira, 17. No lugar de Fina Estampa, atual novela das 9, entrará uma nova reprise, A Força do Querer.

A trama que retorna ao ar ficou marcada por personagem como Bibi Perigosa, de Juliana Paes, e Ivana, de Carol Duarte, que se descobria transgênero ao longo dos capítulos, e Ritinha, interpretada por Isis Valverde.

A Força do Querer foi escolhida a melhor novela do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) em 2017, quando conquistou a maior audiência média da emissora desde Avenida Brasil em São Paulo. A novela também contou com uma participação especial da cantora Pabllo Vittar.

“A Força do Querer, novela de Gloria Perez e direção de Rogerio Gomes, será a próxima novela das nove, exibida após Fina Estampa. Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder voltarão ao ar em 2021”, informou a assessoria da emissora.

“A retomada das gravações das novelas segue em discussão, acompanhando a evolução das questões sanitárias, para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança”, prossegue a nota.

Fonte: Gente