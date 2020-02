‘Amor’: Thelma reconhece Danilo em álbum de Lurdes

O verdadeira identidade de Danilo (Chay Suede) está prevista para ser revelada nos próximos capítulos da novela “Amor de Mãe”. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, caso a autora da trama, Manuela Dias, não mude os rumos da história, o público saberá que o filho de Thelma (Adriana Esteves) é, na verdade, Domênico, o filho desaparecido que Lurdes (Regina Casé). Ao descobrir a ligação do filho adotado com a amiga, Thelma vai armar para que uma pessoa se faça passar pela mãe biológica que o despreza.

Thelma é surpreendida com revelação em festa de Lurdes

A revelação sobre a adoção de Danilo será um segredo de Thelma e Durval. Ela vai implorar para que ele não entregue a verdade para o filho e, nesse meio tempo, Jane (Isabel Teixeira) vai levantar a possibilidade de o rapaz ser filho da babá. Mas será durante a festa de aniversário da amiga que a mãe adotiva de Danilo terá certeza. Na ocasião, Lurdes receberá uma homenagem através de um vídeo editado com várias fotos marcantes de sua vida incluindo momentos em família, com os filhos pequenos. Em uma dessas imagens, aparecerá Domênico na infância, antes de ser vendido pelo pai. Uma das convidadas presentes, Thelma vai se chocar, porque vai reconhecer Danilo.

Fonte: Purepeaple