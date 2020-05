Ampliação da testagem para Covid-19 revela avanço de casos positivos em Alagoas

Em 24 horas, 584 resultados positivos para Covid-19. Ontem, domingo (25), o Boletim Epidemiológico de Alagoas trouxe um aumento de 10,4%, em relação ao dia anterior, no total de casos confirmados laboratorialmente no estado. Além de comprovar que a pandemia se dissemina mais rapidamente a cada dia, o expressivo aumento no número de casos se relaciona com a otimização no fluxo de testes rápidos para detectar Covid-19.

“Estamos trabalhando durante as madrugadas para poder atender à demanda. A partir de agora, a tendência é que os números sejam cada vez mais altos”, explica Waldinéia Maria, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), que computa os dados relativos aos casos, a partir dos resultados das testagens, e emite o boletim epidemiológico diário.

O aumento na curva de exames positivos também foi observado no Laboratório Central de Alagoas (Lacen/AL). No início da pandemia, a unidade encontrava um ou duas amostras com resultado positivo a cada 20 testes realizados para Covid-19. Nos últimos dias, uma bandeja com material coletado de 20 pacientes sai do equipamento com uma média de 15 diagnósticos positivos. “Houve um aumento significativo”, confirma Juliana Cavalcante, biomédica do Lacen/AL.

Pensar no próximo

Nunca a vida dos outros esteve tanto – e literalmente – em nossas mãos. Primeiro, porque devemos mantê-las limpas e higienizadas com água e sabão ou álcool em gel. Segundo, porque impedir a velocidade de transmissão depende da permanência em casa. Quanto mais ficamos em casa, mais salvamos vidas. A nossa e a de quem está ao nosso lado. Mais que um vírus, enfrentamos a nós mesmos.

“Se a gente pensar no próximo, se conseguirmos ficar em casa e respeitar a medida de isolamento para não colapsar o serviço de saúde, podemos até não atingir o pico”, acredita a infectologista Sarah Dellabianca Araújo, gerente médica do Hospital da Mulher.

Em vigor desde o dia 21 de maio, o Decreto Nº 69.844 prorrogou e reforçou as regras de isolamento social em Alagoas até o dia 31 de maio, intensificando também a fiscalização na Região Metropolitana de Maceió e Arapiraca.

Fonte: Agência Alagoas