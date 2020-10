Ana Maria Braga celebra retorno do ‘Mais Você’ com look retrô

Ana Maria Braga está de volta com o ‘Mais Você’. Desde abril, a apresentadora grava o programa direto de sua casa no Rio de Janeiro e fazia participações no programa ‘Encontro’.

Além de comemorar sua volta ao ar, Ana Maria celebrou que o programa voltou a ser gravado em São Paulo, após 12 anos de gravações em solo carioca. “Tem uma hora que o lar chama a gente de volta”, afirmou Ana, que ainda este mês, celebra 21 anos de ’Mais Você’.

Ana Maria Braga apareceu com visual retrô, usando o mesmo penteado e as luvas de quando estreou com o programa duas décadas atrás.

“Eu estou assim por uma boa razão. Parece que saí do túnel do tempo. Já perdi a conta de quantas vezes já mudei cabelo. Essa renovação é muito importante. Mudar faz bem pra alma. Mudar de atitude, ideia”, afirmou Ana Maria.

Fonte: ISTOÉ