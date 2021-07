Âncora enfrenta 4 falhas na GloboNews e chama o intervalo

Uma sequência de ’tilts’ obrigou a apresentadora Leila Sterenberg a chamar um intervalo comercial não previsto logo no início do ‘Edição das 16h’ desta terça-feira (20).

A primeira falha aconteceu com a transmissão do repórter Victor Boyadjian. A imagem travou durante o link de Brasília.

Na sequência, a âncora tentou conversar com o comentarista Valdo Cruz, também da capital federal. “O Valdo está congelado”, observou Leila ao ver a imagem estática do jornalista.

Rapidamente, ela acionou outra comentarista de política, Natuza Nery. “Temos Natuza?”, questionou. A apresentadora foi informada pelo ponto eletrônico de que a imagem não estava disponível. “Ainda não”.

Leila então fez nova tentativa de contato com Victor Boyadjian. O repórter apareceu no telão, mas não estava posicionado diante da câmera e nem ouviu o chamado da apresentadora. “Perdemos a comunicação”.

Sozinha no estúdio do Rio, ela não teve outra alternativa: chamou o comercial. “Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já já”.

Os problemas técnicos foram resolvidos ao longo do break. Na volta, Leila Sterenberg conseguiu interagir com os colegas que entram no ar por videochamada.

por Jeff Benício – Terra