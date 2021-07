André marca no fim e garante vitória do Fluminense sobre o Flamengo no Brasileirão

Domínio do Flamengo no primeiro tempo, equilíbrio e luta do Fluminense no segundo e gol salvador de André já nos acréscimos, pouco depois de entrar. Esta foi a história da vitória por 1 a 0 do Tricolor no quarto clássico da temporada, neste domingo, em partida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Com o resultado, o Flu sobe para sétimo, com 13 pontos, e fica a frente do Fla, em oitavo, com 12 e dois jogos a menos. As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira. O Fla visita o Atlético-MG às 19h, no Mineirão, enquanto o Flu recebe o Ceará às 21h30, em São Januário.

Fonte: Lance