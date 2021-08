Andreas se derrete pelo Flamengo: ‘Escolha fácil

Andreas Pereira chegou, vestiu camisa, treinou e agora também falou. O reforço vindo do Manchester United foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e falou dos motivos que o levaram a escolher o clube. Belga de nascimento e brasileiro por opção, o camisa 18 jogará pela primeira vez no país de origem de sua família.

“Foi um projeto muito importante. O maior clube da América é difícil você escutar. Mesmo com as propostas da Europa, foi uma escolha muito fácil. Minha cabeça e meu foco sempre estiveram no Flamengo”

Já em casa, a expectativa é de que Andreas Pereira estreia na partida contra o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O meia já teve o nome publicado no BID, fez pré-temporada no United e está à disposição:

– Gostaria muito. Sempre vou estar disposto. Vim aqui para isso, agregar ao grupo, ganhar troféus e fazer o meu melhor.

Andreas Pereira chega por empréstimo por 12 meses com possibilidade de compra ao término do contrato. O Flamengo não pagou pela cessão do jogador e arcará com 100% dos salários.

Fonte: GE