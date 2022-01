Andréia Sadi testa positivo para Covid-19 e se afasta da Globo

Andréia Sadi fez o teste para Covid-19 e o resultado deu positivo. Imediatamente, a comentarista de política do jornalismo da Globo foi afastada da sua função e, como parte do protocolo, André Rizek, marido da apresentadora, não apareceu para o trabalho no SporTV.

Sadi foi vacinada com as três doses da vacina contra a Covid-19 e apresentou sintomas leves, como dores no corpo e tosse. Com o resultado positivo, ela entrou em isolamento e cancelou suas aulas do curso de jornalismo político.

Em sua conta no Instagram, a repórter comentou sua ausência na programação da GloboNews e deu detalhes sobre o seu estado de saúde.

“Amigos! Hoje não tem Em Foco na GloboNews pois estou me recuperando da Covid. Obrigada pelas mensagens, está tudo bem”, escreveu.“Triplamente vacinada, apenas sintomas leves! Cuidem-se, vacinem-se e protejam-se”, declarou.

Rizek, por sua vez, foi substituído pelo comentarista Carlos Eduardo Lino no Seleção SporTV da última segunda-feira (24). Na atração, o jornalista explicou que o colega foi afastado por conta do protocolo de segurança.

por Paulo Carvalho – RD1