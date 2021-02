Andressa Urach pede R$ 2 mi que doou para Universal

Após deixar a igreja Universal do Reino de Deus, Andressa Urach entrou com uma ação judicial contra a instituição religiosa. Se dizendo arrependida e decepcionada, a modelo está pedindo mais de R$ 2 milhões que doou para a igreja durante os anos que contribuiu financeiramente com o dízimo.

A revista Quem divulgou parte do processo que diz: “A Andressa informa que mantém sua crença e religiosidade, inclusive fiel aos olhos de Deus, e, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e crença religiosa, entende que determinadas atitudes praticadas pela Igreja Universal não estão em conformidade com os ditames bíblicos. A Andressa Urach, enquanto fiel, acreditou cegamente na palavra da igreja e doou à igreja mais de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) de diferentes formas e em momentos diferentes, sendo que na medida que seus recursos foram se esgotando, o aconselhamento e auxilio dado pela igreja também. Em especial, uma TED de um milhão de reais e hoje carece do auxílio de pessoas próximas para mantença de seu sustento, sendo que diversas outras pessoas se encontram em situação semelhante”.

Andressa chegou a revelar em sua rede social que chegou a doar para a igreja carro de luxo, joias e bolsas: “Olha, sabe qual é o pior? Eu tive que financiar um carro em 60 vezes porque nem carro eu tenho mais. Eu doei todos para a igreja, a minha Porsche Cayenne, a Land Rover, todos gente. Eu doei todos os meus carros, as joias e as bolsas da Chanel que tinha para a igreja. Na verdade, calculei aqui e descobri que o número correto é R$ 2 milhões e pouco. Foi esta quantia que eu doei para a igreja nos últimos 6 anos”, afirmou.

Fonte: ISTOÉ