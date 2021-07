Angélica demonstra força com saída da Globo e ingresso no HBO Max

Nas primeiras horas da última segunda-feira (28), Angélica anunciou, em entrevista exclusiva ao Notícias da TV, seu acerto com o HBO Max. À noite, durante live com o diretor Marcelo Zambelli, a apresentadora revelou que o contrato fixo com a Globo expirou há dois anos. As duas informações vieram à tona num momento estratégico. Angel cresceu diante do público. Conhece bem as regras do jogo. E jogou bem.

Estrela de comerciais desde a primeira infância, “oficializada” apresentadora ainda na adolescência, Angélica se habituou a lidar com a exposição. Nunca foi, porém, de escancarar pormenores das negociações com as três emissoras em que atuou. A vida pessoal ainda recebe o mesmo tratamento. Da debatida virgindade na década de 1980 ao namoro com o então “bad boy” Maurício Mattar, tudo sempre foi pautado pela discrição. Ataques de haters, especialmente os famosos, são ignorados.

O mesmo se deu agora em meio ao falatório sobre o futuro profissional. O vínculo com a Globo, até onde sabíamos, havia sido encerrado no primeiro semestre de 2020. Para o Simples Assim, a apresentadora firmou apenas um acordo por obra. A opção por este tipo de compromisso, aparentemente, estava relacionada à possível candidatura do marido Luciano Huck para a presidência da República. Tudo mudou com a saída de Fausto Silva da casa.

Huck foi escalado para os domingos, o dia de maior rentabilidade da TV brasileira. Matérias sobre a volta de Angélica à Globo, para assumir formatos do extinto Domingão, pipocaram quase que instantaneamente. Como se os quase 40 anos de atividade fossem resumidos ao casamento. Como se ela fosse apenas a “esposa do Huck”, amparada pelo canal num gesto de amabilidade para com o substituto de Faustão… Diante deste cenário, a apresentadora surpreendeu.

Angélica redefiniu a rota no momento certo. O fim da parceria com a Globo coincide com o momento da expansão do streaming no Brasil; o HBO Max é o mais novo serviço do gênero por aqui. Caso ela tivesse saído antes, tendo apenas outros canais abertos como opção, poderia ter metido os pés pelas mãos como Xuxa Meneghel, que nunca se encontrou na Record. Talvez agora estivesse mesmo dependente da fama do marido…

por Duh Secco e Daniel Ribeiro – RD1