Novela ‘Amor de Mãe’ terá Anitta em participação

Anitta finalmente conseguiu sua chance como atriz de TV em uma novela das 21h. A cantora foi confirmada no elenco de Amor de Mãe e já surgiu caracterizada como Sabrina, que entrará no núcleo do cantor Ryan, vivido por Thiago Martins.

O papel será de uma fã capaz de tudo pelo seu ídolo. “Vai ser muito legal estar do outro lado, do lado do fã mesmo. Vou representar essas pessoas”, disse ela ao Gshow.

Em um vídeo, Thiago comemorou a participação da famosa. “Olha a nova atriz do Brasil. Vai explodir, vai mandar super bem. Ela faz de tudo”, destacou.

Empolgada com a estreia, as primeiras cenas da atriz já foram gravadas. Ela surgiu na piscina com o ator em um clima misterioso. “Estou nervosa, vai ser minha primeira vez fazendo uma novela sem ser Anitta”, confessou.

Preocupada com as falas, a famosa disse que sonhou com a personagem. “Não sei se decorei. Sonhei com as falas e acordei falando com a minha mãe”, contou.

