Anitta desabafa sobre seu passado com as drogas

Que Anitta tem uma alma livre, isso já é de conhecimento do público brasileiro, mas em recente entrevista à revista Veja, a Poderosa deu algumas declarações novas, que podem ter surpreendido os fãs, como o fato de já ter usado alguns entorpecentes.

“Já experimentei muita coisa. Não gosto de julgar as pessoas, mas não achei legal, não. Até beber mesmo, eu só bebo quando estou numa festa. Se eu for num jantar, eu não vou pedir um vinho, uma cerveja. Vou pedir um suco. Agora, se for uma festa, ok, vou beber“, esclareceu.

No bate-papo, ela também falou sobre a sua sexualidade e afirmou ser um assunto tão “normal”, na sua intimidade, que não chegou a ter dificuldade para expô-lo.

Já sobre seu status de relacionamento, Anitta disse que é difícil encontrar pessoas que tomem a iniciativa por medo e preconceito. “Para casar tem que testar, né? Vamos testando. É difícil as pessoas terem coragem. Às vezes, os que mais tomam iniciativa são os gringos, alguém lá de fora que não saiba quem eu sou. Se for alguém que saiba quem sou eu, aí eu que tenho que tomar a iniciativa“, contou.

Por fim, a estrela brasileira falou sobre o seu grande sonho: ser atriz. “Sempre tive vontade, sempre me convidaram, mas eu nunca aceitei grandes coisas porque eu não tinha tempo de estudar. Gosto de fazer tudo bem feito“, finalizou.

