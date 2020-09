Anitta entra no Hot 100 da Billboard com “Me Gusta”

Em alta com a carreira internacional, a cantora Anitta acaba de figurar na parada Hot 100, a lista semanal da revista Billboard que elege os singles mais tocados e relevantes nos Estados Unidos. Com “Me Gusta”, a cantora alcançou a 90ª posição e entrou para uma seleta lista de brasileiros que teve o mesmo privilégio.

Nas redes sociais, Anitta comemorou a presença na lista com entusiasmo. “Sei nem o que dizer, só sentir!”, declarou a morena.

A última vez que uma música de um artista brasileiro entrou na parada foi com “Corazón”, parceria de Nego do Borel com Maluma. Em novembro de 2018, a música se tornou hit e figurou na 94ª posição do ranking.

