Anitta ganha programa totalmente feito em casa no Multishow

Isolada em sua casa no Rio de Janeiro, Anitta vai ganhar um programa especial no Multishow. O Anitta Dentro da Casinha estreia dia 11 de maio no canal fechado e promete mostrar toda a versatilidade da famosa.

Neste momento de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, a cantora usará a própria casa como cenário. Respeitando a quarentena, a funkeira vai cantar, dançar, atuar, se exercitar e se divertir recebendo, virtualmente, amigos para bate-papos e de brincadeiras.

E não é só isso, Anitta também vai precisar assumir funções por trás das câmeras. Nesta terça-feira (28), ela deu uma dica sobre a atração em seu Instagram. “Não tem para onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha”, escreveu ela na legenda.

Para a divulgação do novo projeto, o canal pago colocou a famosa para conversar com amigos para eles tentarem descobrir o que está por vir. Lexa, GKay, Arielle Macedo, Rafael Portugal e Hugo Gloss foram alguns que aceitaram participar de lives.

Cabe lembrar que a carioca já comandou outros programas no Multishow, como o Música Boa Ao Vivo e também o Anitta Entrou no Grupo, um game show em que os convidados devem cantar músicas um do outro e também da anfitriã.

Fonte: RD1