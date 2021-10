Anitta ultrapassa Adele em visualizações no YouTube

A popstar brasileira Anitta alcançou mais uma expressiva marca em sua carreira: ela acaba de superar a britânica Adele em visualizações no YouTube e se tornou a 20ª cantora com mais views no maior canal de vídeos do mundo.

Recentemente, as artistas tiveram novos lançamentos: a brasileira lançou Faking Love, uma colaboração com a rapper norte-americana Saweetie, enquanto que Adele retornou ao mercado musical com o novo single Easy On Me.

Nos últimos dias, Anitta disse que ela não teria preocupação alguma em lançar seu novo trabalho no mesmo dia de Adele: “A gente até estava um pouco… ‘Caramba! No mesmo dia!’. Agora está sendo ótimo! Está sendo uma ótima divulgação. (…) A gente não sabia. Não sou de ficar dando para trás não. Anunciei, está anunciado. A Saweetie também tem lançamento na semana que vem. A gente ia ter que esperar até ano que vem. Não tenho medo de artista, não. Adele tem o som dela, eu tenho o meu. Temos públicos diferentes, escuta um pouquinho ela, um pouquinho eu”, disse.

