Antônio Albuquerque protesta contra método de prevenção à Covid-19

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou atenção na manhã desta sexta-feira (8). Nele, o deputado estadual Antônio Albuquerque (PTB) aparece incomodado com o uso de máscaras como forma de prevenção à Covid-19. No último dia 27, o parlamentar utilizou as redes sociais para anunciar que foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Pelas imagens, é possível observar que o parlamentar ainda chama o governador Renan Filho (MDB) de “comunista ridículo” pelo fato de endurecer as medidas de isolamento social em Alagoas.

O deputado chega a dizer, aos gritos, que “isso é uma pouca vergonha. Estão querendo dizer que um homem respirando a própria saliva está melhor do que respirando ar puro? Isso é ridículo. Isso é uma covardia e a população aceitando calada, acovardada. Isso é uma vergonha”.

A reportagem tenta contato, por telefone, com o deputado estadual.

Fonte: Gazetaweb