Aos 28 anos, cantor Maurílio morre em hospital de Goiânia

O cantor Maurílio, que formava dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29) em um hospital de Goiânia. Maurílio estava internado em uma UTI (Unidade de terapia itensiva) de um hospital em Goiânia (GO) desde que, há mais de uma semana, foi diagnosticado com tromboembolia.

O sertanejo Maurílio foi internado no dia 14 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas enquanto participava da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Já naquele momento o estado de saúde do artista foi dado como grave.

Assim que começou a sentir dores, Maurílio foi levado para o hospital Jardim América, em Goiânia. Através de um comunicado, a equipe da dupla confirmou o cancelamento dos próximos shows.

Um boletim médico já havia informado que Maurílio havia tido uma piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. O médico, Wandervan Azevedo, informou que ele chegou a ter três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar. A ocorrência provoca um coágulo que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares.

Maurílio sofreu uma lesão renal e passou a ser submetido à hemodiálise. No dia 17, a sedação foi suspensa para os médicos avaliarem suas a condições neurológicas e, no dia depois, o hospital informou que ele vinha melhorando. Um dia depois, passou a respirar espontaneamente e a esposa, Luana Ramos, chorou de emoção ao vê-lo melhor. Mas seu quadro começou a piorar. Os problemas respiratórios chegaram no domingo, remédios foram trocados, mas, na terça, Maurílio teve mais dificuldades, e seu quadro se tornou irreversível.

Maurílio Ribeiro é de Imperatriz, cidade do Maranhão, e Luiza de Belo Horizonte (MG). Eles formaram a dupla sertaneja em 2016. Se conheceram no dia em que ela estava passando férias em Imperatriz e o chamou ao palco para cantarem juntos durante o aniversário de uma amiga em comum. Eles ficaram conhecidos cantando cantando S de Saudade, que conta com a participação de Zé Neto e Cristiano.

Esposa de Maurílio pediu orações nas redes sociais

Após a infecção no pulmão de Maurílio ter sido revelada, a esposa do cantor, Luana Ramos, pediu orações aos fãs através das redes sociais. “Não parem de orar pela vida do Maurílio! Vamos continuar fortes! Peço mais oração! Ele vai vencer! Ele é mais que vencedor“, escreveu.

Fonte: Terra