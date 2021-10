Apoio da Prefeitura de Penedo ao Sport Club Penedense viabiliza torcida para jogo decisivo

O Sport Club Penedense decide seu futuro no campeonato alagoano sub-20 na tarde do próximo sábado, 30. A partida contra o Guarany, da cidade de Porto Real do Colégio, recebeu autorização da Federação Alagoana de Futebol (FAF) para presença de público.

A volta do torcedor alvirrubro ao Estádio Dr. Alfredo Leahy é resultado do esforço conjunto entre a diretoria do Penedense e o governo do Prefeito Ronaldo Lopes. O município avança na campanha de imunização contra o coronavírus e já estava autorizado a permitir público nos jogos dos campeonatos municipais de futebol de campo e futsal.

A presença de torcida é regulamentada com base no decreto estadual vigente, seguindo as normas de controle da pandemia, argumento apresentado à decisão oficializada ontem (terça-feira, 26) pela FAF.

“Quero agradecer à Prefeitura de Penedo, ao Prefeito Ronaldo Lopes, ao Secretário de Saúde Guilherme Lopes e ao Secretário de Esportes Givaldo Vasconcelos por todo apoio, essa parceria é muito importante para nossa participação no campeonato alagoano sub-20”, explica Daniel Pereira Mendonça, presidente do Sport Club Penedense.

Para ter acesso às arquibancadas do jogo que começa às 15 horas, o torcedor deve apresentar o cartão de vacina contra Covid-19 e usar máscara protetora.

“Tenho certeza que vamos conseguir a classificação, agora com o apoio da nossa torcida”, afirma Daniel Mota. Com a vitória, o Penedense assegura a passagem para a fase oitavas de final do campeonato.

O Secretário Municipal de Esportes, Givaldo Vasconcelos, explica que a autorização para presença de pública foi mediada pela Secretaria Municipal de Saúde para metade da capacidade de público do estádio, ou seja, mil torcedores poderão apoiar o time ribeirinho presencialmente, com acesso gratuito.

Campeonato Municipal de Futebol de Campo

Devido ao jogo entre Penedense x Guarany no próximo sábado, 30, a rodada do Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo, categoria adulto, acontecerá no domingo, 31, no campo do Vasco, localizado no bairro Santa Luzia.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP