Após 17 anos de TV Globo, Marcius Melhem deixa emissora

Marcius Melhem se tornou mais um artista a não ter mais contrato com a TV Globo, deixando a emissora após 17 anos. Recentemente, Melhem já havia deixado o cargo de coordenador do departamento de projetos de humor, quando pediu licença de quatro meses.

“A Globo e Marcius Melhem, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucessos. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, estava de licença desde março para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha no exterior”, disse a emissora, em comunicado.

“Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas. Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a liderança de Silvio de Abreu, diretor de Dramaturgia da Globo”, seguiu.

“Entendemos que essa liberdade seria benéfica para ambos os lados”, escreveu Melhem, em seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira (14). “Agora tenho mais tempo para minha vida pessoal. E para desenvolver ideias com calma e livremente. Quando chegar a hora de elas acontecerem eu venho aqui contar”, finalizou.

Fonte: Istoé