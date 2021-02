Após apagão na Vila, Santos vence o Corinthians por 1 a 0

Na “decisão” na busca pela última vaga para a próxima edição da pré-Libertadores, o Santos saiu vencedor no clássico contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 33ª rodada, na Vila Belmiro.

O jogo foi morno, mas o bom início de segundo tempo do Peixe, momento em que o venezuelano Soteldo, que começou a partida no banco de reservas por conta de uma lesão muscular, esteve em campo, garantiu a vitória santista. O único tento do jogo foi anotado pelo garoto Marcos Leonardo, aos 10 minutos da etapa final.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano ultrapassou o Timão e chegou a oitava posição do Brasileiro, e, momentaneamente, belisca a vaga na fase prévia da principal competição sul-americana. Com 53 pontos, o Santos abre três de vantagem para o Athletico-PR, nono colocado, e quatro para o Corinthians, que estaciona nos 49 pontos e chega a segunda derrota seguida.

Os dois times possuem mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta Fluminense, em casa, e Bahia, fora, enquanto os corintianos encaram o Vasco, em Itaquera, e encerram a participação na competição nacional diante do atual líder, Internacional, em Porto Alegre.

