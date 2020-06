Após aval do governo, CSA e CRB retornam às atividades

Um novo capítulo na história do futebol alagoano foi dado nesta terça-feira (23). Após o anúncio do Governo de Alagoas sobre a flexibilização para treinamentos presenciais dos clubes que disputam o Campeonato Alagoano e as competições nacionais, CSA e CRB retornaram às suas casas. No Ninho do Galo as atividades aconteceram durante a tarde e no Nelsão houve treinos pela manhã e também à tarde.

No CT regatiano, apenas atletas, comissão técnica e funcionários estiveram presentes. Esta medida valerá até 10 de julho. No CT Nelson Peixoto Feijó, o acesso também ficou restrito para as pessoas que integram o Azulão e assim será por tempo indeterminado. O retorno dos dois clubes só pôde acontecer com cumprimento do Protocolo de Retomada criado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (Selaj-AL).

Em Maceió, além do retorno das atividades, esta terça marcou um novo capítulo na história do CSA. Após 97 anos, o clube passou a utilizar um novo Centro de Treinamentos. O Complexo do Nelsão será a nova casa azulina nos próximos dois anos. A saída do Mutange se deu pelas rachaduras no solo dos bairros do Mutange, Pinheiro e Bebedouro.

Pela manhã, foi a vez de os goleiros marujos entrarem em campo e o Departamento Médico voltar à ativa. Já à tarde, os jogadores de linha foram divididos em três grupos em horários distintos. O primeiro grupo foi a campo às 14 horas, o segundo às 15 horas e o terceiro às 16 horas.

Já na Barra de São Miguel, o Galo da Praia retornou aos treinos dividido em dois grupos, com cerca de dez jogadores cada. O primeiro às 14h30 e o outro às 15h45.

PARALISAÇÃO

As atividades no futebol alagoano foram paralisadas no dia 16 de março. A última partida realizada em Alagoas foi entre CSA x Frei Paulistano-SE, no Estádio Rei Pelé, no dia 15 de março. A partida foi válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste, com goleada por 4 a 0 do Azulão.

O último compromisso do Regatas, por sua vez, foi cinco dias antes da paralisação, em Minas Gerais, onde venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Fonte: Globoesporte