Após “BBB21”, Carla Diaz já fez mais de R$ 1,5 milhão

Carla Diaz não ganhou o “BBB21“, mas assim como muitos participantes, também teve a sua vida transformada apenas por ter participado do reality show da Globo. Após sua passagem pelo programa, a atriz recebeu muitos convites para fazer publicidade. Em recente entrevista, Carla admitiu que já conseguiu superar o prêmio do “BBB21” só com o seu trabalho.

“Comercialmente, surgiram muitas campanhas e publicidade. Tem tantos pedidos, que eu fico tonta, tentando conciliar. Há dois anos, assumi as rédeas da minha carreira junto com a minha mãe. Não é só chegar lá e fazer, eu participo de toda a negociação”, disse Carla Diaz em recente entrevista ao jornal Extra.

Felizmente, a ex-BBB também tem recebido muitos convites para atuar. “Recebi alguns roteiros, convites para o cinema e o teatro, estou bem animada. Tem uma personagem, de que eu ainda não posso falar, que me deixou encantada e cheia de vontade de fazer. Além de atuar, é para eu entrar como produtora. Projeto grande”, contou.

“Teve também convite para uma série, mas eu não consegui conciliar. Quero escolher o que vou fazer, trabalhos que me motivem e me desafiem”, completou. Quando questionada sobre o dinheiro do prêmio, a atriz diz que já conseguiu superar o valor de R$ 1,5 milhão. “Graças a Deus, consegui ultrapassar esse valor do programa. Estou muito feliz. Realmente, o “BBB” mudou a minha vida nesse sentido”, comemorou.

Vale destacar que Carla Diaz também está fazendo bastante sucesso com os filmes “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais”, disponíveis no Prime Video. A atuação da atriz tem sido bastante elogiada e as buscas relacionadas ao seu nome não param de crescer. Sucesso que chama, né?

Fonte: Popline