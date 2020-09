Após buscas, corpo é encontrado em Passo de Camaragibe

Após horas de buscas, militares do Corpo de Bombeiros (CB) resgataram o corpo de uma pessoa que havia desaparecido durante um passeio de lancha em Passo de Camaragibe, região Norte do estado. O corpo foi encontrado na noite desse sábado (12), na Praia do Marceneiro, no mesmo município.

De acordo com as últimas informações da corporação, depois do resgate, o corpo foi levado para Barra de Santo Antônio, a fim de ser recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), para o exame de necropsia. Os detalhes, no entanto, não foram passados pelas equipes.

Os militares foram acionados, ainda na tarde de ontem, para a ocorrência. De acordo com informações preliminares, duas pessoas estavam em uma lancha, quando uma delas desapareceu.

Conforme a assessoria do CB, não foi possível saber se a vítima caiu da embarcação ou se desceu para nadar ou mergulhar e não retornou. A identidade da vítima não foi divulgada.

A equipe de mergulho, com três viaturas e sete militares, e o helicóptero Falcão 01, foram deslocados à ocorrência.

Fonte: Gazetaweb