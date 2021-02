Após caso da nova variante, Anadia fecha escolas, bares, restaurantes e igrejas

Após a confirmação de dois casos da nova variante do coronavírus em Alagoas, um deles em Anadia e o outro em Viçosa, a Prefeitura de Anadia determinou, por meio de decreto, a suspensão do funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, templos, igrejas e demais instituições religiosas, aulas presenciais das redes pública e privada de ensino, eventos culturais públicos e privados, como festas de aniversários e casamento, fechamento de academias e clubes, além do transporte intermunicipal de estudantes. As medidas são válidas pelos próximos 15 dias.

A paciente de 64 anos, residente em Anadia, cumpriu o período de isolamento social e já está recuperada.

A secretária de saúde de Anadia, Sônia Mascarenhas explicou que a paciente relatou que não teve histórico de viagem nem contato com alguém vindo do Amazonas ou outro estado. “Os sintomas tiveram início em 19 de janeiro, apresentando tosse, coriza, mialgia e moleza. No dia 25, foi realizada a coleta para pesquisa de SARS-CoV-2 por RT-PCR, que confirmou a infecção. Seguimos realizando o monitoramento de todos os pacientes que testam positivo e daqueles que realizaram viagens ou tiveram contato com pessoas que estavam fora do estado”, disse.

Fonte: TNH1 com Assessoria