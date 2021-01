Após classificação, Cuca e Marinho cobram salários atrasados

Mesmo com três presidentes e uma temporada muito conturbada politicamente, o Santos está na final da Copa Libertadores da América. Na entrevista coletiva depois da classificação contra o Boca Juniors, o técnico Cuca citou os três mandatários do período e cobrou o pagamento de salários atrasados.

“Gosto do Peres, do Rollo, do Rueda. Mas a gente necessita do pagamento em dia. Temos que pagar nossas contas em dia também, e nem todos têm condição extra. Alguns meninos têm mais necessidade. Nova diretoria fará o possível para colocar Santos em ordem fora de campo”, afirmou o treinador.

“Dentro está em ordem. Se organizar fora, dá para fazer grandes campeonatos nos três anos de Rueda”, analisou.

Marinho foi outro que cobrou salários atrasados logo depois da partida. O atacante fazia uma live no instagram e questionou o superintendente de esportes, Felipe Ximenes, sobre quando será o pagamento.

“Aproveitando, quando vocês vão pagar a gente?”. Ximenes respondeu: “Amanhã”.

Fonte: Terra