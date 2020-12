Após festa de Carlinhos Maia, 47 funcionários estão com Covid-19, diz colunista

Carlinhos Maia segue sendo criticado nas redes sociais por realizar uma festa de Natal com dezenas de convidados em plena pandemia de coronavírus. De acordo com o colunista Erlan Bastos, 47 funcionários que participaram da festa foram diagnosticados com Covid-19 e dois dele estão internados na UTI.

Entre os famosos presentes na festa estavam Lucas Guimarães, Camila Loures, Ariadna Arantes, Gabi Martins, Gizelly Bicalho, Matheus Mazzafera, Gui Napolitano, Vanessa Giácomo e Mileide Mihaile – que está com Covid-19 e passou o Natal isolada em um quarto.

De acordo com o colunista, não foi feita testagem de coronavírus em todos os convidados e não foi exigido o uso de máscara no local. Segundo ele, ainda há influenciadores que estão “escondendo” o diagnóstico de coronavírus após participar do evento.

No Instagram, Carlinhos mostrou que conversou com a empresa que organizou a festa, que negou os 47 supostos infectados (assista abaixo). “É mentira. Está todo mundo ok. A mulher que contratou todo mundo [falando que não tem infectados].”

Fonte: Quem/Globo.com